Info franceinfo Airbnb lance un portail d'accès national à ses données pour les villes françaises

Fin octobre, les députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire sont parvenus à une version commune d'une proposition de loi visant à mieux réguler le marché des meublés touristiques, de type Airbnb.

: à lire aussi Que va changer le texte sur l'encadrement des locations touristiques de type Airbnb adopté par Parlement ?

Le texte prévoit notamment de généraliser le numéro d'enregistrement pour tous les meublés (résidence principale et secondaire), d'obliger le loueur à fournir des justificatifs de propriété ou encore de donner la possibilité aux maires d'abaisser le seuil de location de 120 à 90 jours par an pour les résidences principales. Début novembre, le Parlement a finalement donné son feu vert définitif.

Dans ce contexte, le portail - construit à la demande des villes, indique Airbnb - donne aux élus locaux accès à un ensemble de données et tendances observées sur Airbnb, "permettant de mieux appréhender les principaux flux touristiques et l'activité des hôtes, d'évaluer les bénéfices de la location meublée touristique localement et de visualiser la part de meublés de tourisme dédiés à la courte durée au sein de chaque quartier".

Un portail accessible à toutes les communes

Parmi les données qui seront fournies par le portail : "Le nombre de nuitées et de voyageurs hébergés par les hôtes, les retombées économiques générées par les séjours", ou encore "le nombre d'hébergements et leur nature (chambre chez l'habitant, résidence principale, résidence secondaire ou locations de meublés de tourisme dédiées) au sein de la ville et dans chaque quartier".

Airbnb précise que ce portail "sera mis à jour régulièrement" et sera "accessible sur demande à toutes les municipalités qui le souhaitent. (...) Les villes peuvent demander l'accès en remplissant le formulaire sur la page d’accueil du portail." Le but de cet outil est de "permettre aux villes de définir, lorsque c'est nécessaire, des réglementations locales ciblées et proportionnées, à l'échelle de chaque quartier".

Airbnb présent dans plus de 29 000 villes françaises

"Avec le nouveau cadre réglementaire récemment voté, les villes confrontées à des problématiques de logement auront prochainement la possibilité de se saisir d'un panel d'outils efficaces pour élaborer et mettre en œuvre leur propre politique encadrant la location de courte durée", explique Clément Eurly, directeur d'Airbnb France.

Airbnb - présent dans plus de 29 000 villes en France - affirme que dans le cadre de la précédente législation elle collaborait déjà avec 350 villes en France "en leur communiquant des données sur l’activité des hôtes et en leur donnant accès à des outils pour faciliter le bon respect des règles". Pour rappel, la proposition de loi récemment votée donne la possibilité à tous les maires de France de mettre en place des mesures locales encadrant la location de courte durée (contre 4 000 communes considérées en zone tendue auparavant).