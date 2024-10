Infographies En dix mois, la France a dépassé le cumul de pluie moyen d'une année

Une année bien arrosée. Sur les dix premiers mois de 2024, il est tombé sur l'Hexagone et la Corse un tout petit peu plus d'un an de pluie, a annoncé Météo-France, lundi 28 octobre. En moyenne, 940 millimètres de pluie se sont déversés sur le territoire entre le 1er janvier et le 29 octobre 2024, contre 935 mm sur un an, selon les données de l'institut, qui prend comme référence la moyenne des précipitations entre 1991 et 2020.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/20055157/thumbnail" width="100%" alt="chart visualization"><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1"></span>

"Cette pluviométrie excédentaire n'est néanmoins pas inédite dans plusieurs régions, précise Météo France. L'année 2001 par exemple avait également été très arrosée avec de nombreuses crues et inondations". Selon les données obtenues par franceinfo, c'est tout de même la première fois en trente-cinq ans que le cumul annuel moyen est franchi si tôt dans l'année. A la même date, en 2001, il était tombé en moyenne 911 mm de précipitations.

Des disparités entre les régions

Tout le territoire n'a pas été concerné de la même manière par ces fortes précipitations. Il est tombé 792 millimètres de pluie sur Paris (+25% par rapport à la moyenne annuelle), 996 mm sur Nice (+26%) et 739 mm à Strasbourg (+16%). A l'inverse, Perpignan (Pyrénées-Orientales) a enregistré seulement 300 mm de pluie sur les dix premiers mois de l'année, soit une baisse de 48% par rapport à la moyenne annuelle. Même chose du côté de Caen (Calvados), qui s'en sort mieux avec 624 mm de pluie, mais reste en déficit de 16%.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/20056476/thumbnail" width="100%" alt="scatter visualization"><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1"></span>

D'après les données de Météo-France, la Corse, au 29 octobre, est encore loin de son cumul moyen sur un an (-20%), tout comme la Normandie (-11%). "Les pluies des mois de novembre et décembre seront encore décisives pour ces régions déficitaires", prévient Météo-France. Elles le seront aussi "pour une grande partie du pays qui pourrait présenter un bilan 2024 localement très excédentaire", comme l'Ile-de-France, qui enregistre déjà un excédent de 20%.

Les épisodes très pluvieux que la France a vécus ces derniers mois ont provoqué des crues, inondations et éboulements en cascade. "Je crois qu'il faut aujourd'hui regarder la situation en face. Ce sont des épisodes que nous allons vivre de plus en plus régulièrement", a mis en garde la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, le 18 octobre, faisant le lien avec le réchauffement climatique. Comme l'a rappelé fin septembre Christophe Cassou, climatologue et directeur de recherche au CNRS, "un degré de réchauffement conduit à 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère".

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.