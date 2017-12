Gironde : un cétacé de plus de dix mètres s'est échoué sur une plage du Verdon-sur-Mer

Un mammifère marin long de plus de dix mètres s'est échoué, jeudi 28 décembre, sur la plage océane du Verdon-sur-Mer (Gironde), rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine. L'animal, décrit comme un rorqual, était encore sur place vendredi. Selon le maire de la commune, Jacques Bidalun, contacté par nos confrères, le cétacé "mesure entre 12 et 13 mètres et pèse une quinzaine de tonnes."

Maire-adjoint à Soulac, Thierry Dubouilh a tweeté dès jeudi des photos de l'animal échoué sur la plage.

Triste spectacle que ce cétacé echoué au Verdon sur mer @JournalduMedoc @j_lestage pic.twitter.com/Rd9m32wIFL — Dubouilh Thierry (@bhoudu) December 28, 2017

Ne pas s'approcher de l'animal

Selon Sud-Ouest, "c’est sans doute les fortes houles provoquées par la tempête Bruno qui ont ramené le cadavre de l’animal." France 3 ajoute que l'observatoire Pelagis, basé à La Rochelle (Charente-Maritime), a dépêché un vétérinaire sur place jeudi soir, afin d'effectuer quelques prélèvements.

En attendant que l'animal ne soit déplacé, les services municipaux se sont adressés à la préfecture afin de déterminer comment prendre en charge cette imposante dépouille, poursuit la chaîne. Un photographe de Soulac, Greg Bonard, met en garde les curieux sur Facebook : "ne pas s’approcher trop près de l’animal et surtout ne pas le toucher et ne pas laisser vos enfants le caresser, l'animal est mort et ces animaux sauvages peuvent aussi transmettre des maladies aux humains, leur échouage peut être dû à une maladie infectieuse !"