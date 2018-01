Adolescent poignardé lors d'une bagarre mortelle à Paris : les cinq mineurs arrêtés présentés à un juge

Les cinq mineurs soupçonnés d'avoir participé à la rixe mortelle samedi à Paris sont présentés mardi à un juge d'instruction, a appris franceinfo de source judiciaire. Une voiture de police. (AFP)

Les cinq mineurs, placés en garde à vue après l'affrontement entre bandes rivales pendant lequel un adolescent de 15 ans a été tué samedi 13 janvier à Paris, sont présentés mardi 16 janvier 2018 à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen, a appris franceinfo de source judiciaire. La rixe avait eu lieu dans le quartier de la Bastille.

Détention provisoire requise

Une première information judiciaire pour homicide involontaire, violences aggravées et groupement formé en vue de la préparation de violences et attroupement armé va être ouverte. Elle concerne quatre jeunes résidant dans les 18e et 19e arrondissements de la capitale, selon cette source. Le parquet de Paris a requis leur placement en détention provisoire.

Une seconde information judiciaire pour violences aggravées notamment, concerne un jeune du 11e arrondissement. Dans son cas, le parquet demande son placement sous contrôle judiciaire, et une obligation de placement dans une structure éloignée de la région parisienne.