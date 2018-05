VIDEO. “Il faut y aller“…Après son coming-out trans, l’acteur Océan a un message à faire passer

Il souhaite désor­mais qu'on l'appelle Océan. L’acteur et réalisateur a récemment annoncé son coming-out trans. Il est revenu sur la "trans­pho­bie inté­rio­ri­sée" qu'il a subi pendant de nombreuses années. "Je pense que c’est quelque chose que j’ai étouffé (…) parce que ça me faisait trop peur", explique-t-il. "J’avais ce qu’on appelle une ‘transphobie intériorisée’", poursuit-il.

Cette "transphobie intériorisée" se définit par le fait d’avoir tellement entendu des messages dévalorisants notamment sur les homosexuels, qu’on finit par l’intégrer et ne pas s’accepter tel que l’on est.

"Il faut y aller, sinon on souffre trop"

Océan pointe également la précarité chez les personnes transsexuelles. Cette précarité est due, selon lui, à une société qui "n’aime pas voir" les personnes trans. Par exemple, les chances de trouver un emploi dans l’Éducation nationale sont très limitées.

L’artiste veut donc que les choses changent, que les gens "se détendent par rapport à ça". "On est en 2018", a lancé Océan, avec le sourire.

Et il a un message à faire passer aux personnes qui se posent des questions sur leur genre. "Je les soutiens à fond, je pense que maintenant c’est quand même un peu plus facile", a-t-il estimé avant de poursuivre. "Il faut y aller, sinon on souffre trop". "J’expérimente tous les jours des nouvelles choses, ça me permet d’être au monde de manière plus libre", a également expliqué l’acteur.