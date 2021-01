"Une idée pour la France" : vous connaissez un particulier, une association, une entreprise qui a développé une initiative locale utile ? Racontez-nous

Créer un service innovant pour personnes âgées, inventer des solutions de recyclage, faire renaitre un village avec des idées originales… Tous les jours, des Français expérimentent des solutions locales pour résoudre des problèmes du quotidien. Associations, particuliers, élus, chefs d’entreprise, ils se mobilisent pour faire avancer leur cause, et bien souvent ces initiatives concrètes ne sont pas connues du grand public.

Avec la rubrique "Une idée pour la France", le journal de 13 heures de France 2 souhaite mettre en avant ces opérations et leurs initiateurs. Mais pour cela, les équipes de France Télévisions ont besoin de vos contributions. Connaissez-vous, au plus près de chez vous, des bénévoles qui donnent de leur temps, des entreprises ou des organisations qui viennent en aide aux autres ou leur rendent la vie quotidienne plus facile ? N'hésitez pas à décrire ces idées que vous trouvez inspirantes. Elles pourront faire l'objet d'un reportage dans cette rubrique diffusée plusieurs fois par semaine dans le journal de Julian Bugier.

Vous pouvez écrire à France Télévisions en répondant au questionnaire ci-dessous. Afin que nos journalistes puissent éventuellement vous rappeler, n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. Ces dernières resteront bien entendu confidentielles.