Ronaldinho, Maduro, météo... Voici les infos garanties sans coronavirus que vous avez sûrement ratées cette semaine

Ces derniers jours, Ronaldinho a fêté son anniversaire en prison, il a neigé en Corse et la terre a tremblé en Croatie. Entre autres.

Confinement, masque, chloroquine... Vous êtes devenus incollables sur tous ces sujets, mais vous avez peut-être envie de lire autre chose ? Car oui, il n'y a pas que le coronavirus Covid-19 dans l'actualité. Si, si, on vous assure.

>> Coronavirus : confinement, attestation... Retrouvez les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 dans notre direct

L'épidémie prend une majeure partie, voire la totalité, de la place dans le paysage médiatique national et international, si bien que vous avez pu passer à côté de certaines actualités qui se sont déroulées cette semaine. Franceinfo la rembobine pour vous.

Samedi 21 mars

Ronaldinho fête son anniversaire en prison. L'ancien joueur brésilien du PSG et ancien Ballon d'Or 2005, venu au Paraguay pour la promotion d'un livre, avait été arrêté avec son frère pour usage de faux passeport le 7 mars. Il a passé le cap des 40 ans le 21 mars dans la solitude de sa cellule de fortune, soumis en plus à une quarantaine stricte, pour cause de Covid-19.

Dimanche 22 mars

Séisme en Croatie. Un tremblement de terre de magnitude 5,3 a frappé Zagreb, la capitale croate, dimanche 22 mars, faisant une victime, provoquant d'importants dégâts matériels et des scènes de panique. "Nous avons reçu un appel concernant un bâtiment qui s'est effondré et avons découvert un garçon inconscient sans signe de vie", a déclaré Zarko Rasic, responsable des urgences dans la capitale croate, précisant que la victime était un adolescent de 15 ans. L'épicentre de cette secousse se situait à 7 km au nord de Zagreb, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM).

Lundi 23 mars

L'hommage à Arnaud Beltrame. Le 23 mars 2018, des attaques terroristes à Carcassonne et Trèbes (Aude), revendiquées par le groupe Etat islamique, faisaient quinze blessés et quatre morts, dont le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Il s'était livré au terroriste en échange de la libération d'une otage dans un magasin Super U de Trèbes. La ville a inauguré le 23 mars une place en hommage au gendarme.

Mardi 24 mars

Disney+ débarque dans sept pays en Europe. La plateforme de streaming vidéo Disney+ a été lancée le 24 mars dans sept pays européens (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Italie, Espagne, Autriche et Suisse), avec des débits toutefois réduits pour ne pas saturer les réseaux internet. En France, la plateforme a repoussé son lancement au 7 avril, à la demande du gouvernement pour alléger le réseau, déjà fortement sollicité par le télétravail et les cours à distance pour les élèves confinés. "Nous espérons humblement que ce service pourra apporter quelques moments de répit bien mérités aux familles en ces temps difficiles", a déclaré dans un communiqué Kevin Mayer, qui supervise les activités internationales, streaming, distribution et marketing des contenus du groupe Disney.

"La Casa de Papel" saison 4, ça se rapproche. La quatrième saison de la série espagnole La Casa de Papel est prévue sur Netflix le 3 avril. Dix jours avant, la plateforme a posté sur les réseaux sociaux un court et nerveux teaser, où l'on voit les braqueurs espagnols pris au piège dans la Banque d'Espagne. A la fin de la saison 3 (attention, divulgâchage à suivre), la bande était dans une situation chaotique : le Professeur pense que sa compagne, Lisbonne, a été tuée par la police et Nairobi est salement blessée.

Mercredi 25 mars

La publication des mémoires de Woody Allen maintenue. Début mars, Hachette abandonnait, sous la pression notamment de Ronan Farrow, le fils du réalisateur, l'idée de publier les mémoires du réalisateur aux Etats-Unis. Le 23 mars, les médias annonçaient que l'éditeur Arcade Publishing avait repris le flambeau et allait bel et bien sortir le livre intitulé Soit dit en passant. Le 25 mars, les éditions Stock ont également décidé de maintenir la publication de l'autobiographie en France. La sortie du livre, traduit en français par Marc Amfreville et Antoine Cazé, est prévue le 13 mai 2020, a précisé l'éditeur. "'Soit dit en passant' est un texte formidable, amusant, plein d'humilité. Woody Allen est pour moi un grand artiste du siècle, un grand cinéaste, un véritable écrivain. Au-delà du cinéma, c'est une vision de l'existence. Une vision drôle, de constante remise en cause de soi-même, une vision de l'absurdité de la vie et aussi de la mort", a estimé le patron des éditions Stock, Manuel Carcassonne.

Enquête de l'IGPN à Strasbourg. L'inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie à la suite de coups reçus par un jeune homme à Strasbourg, lors d'un contrôle de police nocturne, mercredi 25 mars 2020. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 mars. Sofiene, 19 ans, est interpellé dans la cité du Hohberg à Koenigshoffen, avec 60 grammes de résine de cannabis. "Il l'avait achetée en quantité assez importante en raison du confinement", explique son avocat, Renaud Bettcher, assurant qu'elle était destinée à sa consommation personnelle. Lors de l’interpellation, des agents de la BAC auraient asséné plusieurs coups de poing et coups de pied au jeune homme. Sur une vidéo tournée par un habitant du quartier, largement partagée sur les réseaux sociaux et transmise à France 3 Alsace par son défenseur, on peut voir plusieurs personnes frapper violemment un homme au sol, près d'une voiture de police.

Jeudi 26 mars

Quatre otages libérés en Irak. Trois Français et un Irakien, membres de l'ONG française SOS Chrétiens d'Orient, qui avaient été enlevés à Bagdad (Irak), ont été libérés, a annoncé l'Elysée jeudi 26 mars. "La France a déployé tous ses efforts pour parvenir à ce dénouement. Le président de la République exprime sa gratitude aux autorités irakiennes pour leur coopération", indique un bref communiqué de la présidence française, sans autre précision. SOS Chrétiens d'Orient avait indiqué la semaine dernière être sans nouvelle des ses quatre membres portés disparus, sans message, ni revendication. Les quatre hommes, les Français Antoine Brochon, Julien Dittmar, Alexandre Goodarzy et l'Irakien Tariq Mattoka, avaient "disparu aux alentours de l'ambassade de France" le 20 janvier 2020, dans le centre-ville de la capitale, selon l'ONG.

La Corse sous la neige. Météo France a placé La Corse en alerte orange le 26 mars pour la neige et le verglas, annonçant "des routes potentiellement verglacées dès la moyenne altitude". "Des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes sont attendues sur le nord de l'île de Beauté, où les flocons tombent depuis mercredi et dès 300-500 mètres d'altitude jeudi", écrit Météo France. Sur la journée complète, 7 à 15 cm de neige sont tombés entre 500 et 800 m d'altitude et 15 à 30 cm au-dessus de 800 m, a rapporté France 3 Corse ViaStella. Des chutes de neige qui ont privé jusqu'à 2 300 foyers d'électricité mercredi soir, précise France Bleu Corse.

Vendredi 27 mars

Nicolas Maduro mis en cause aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont annoncé, jeudi 26 mars, l'inculpation du président vénézuélien Nicolas Maduro, et de plusieurs de ses proches, pour "narco-terrorisme". Une manière d'augmenter encore la pression sur le dirigeant socialiste dont ils souhaitent l'éviction. "Le gouvernement de Donald Trump, dans une action outrageusement extrême, vulgaire et misérable, a lancé une série de fausses accusations fallacieuses. Je le dis comme ça : tu es misérable, Donald Trump ! Il ne se comporte pas seulement comme un cow-boy, raciste et suprémaciste, il gère les relations internationales comme un extorsionniste", a réagi le dirigeant vénézuélien à la télévision nationale.