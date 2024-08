Reportage "En magasin, ça coûterait dix fois plus cher" : à Cabriès, près de Marseille, certaines familles se tournent vers Emmaüs pour les achats de fournitures scolaires

À pratiquement une semaine de la rentrée des classes, le magasin Emmaüs est plein à craquer. Au rayon des fournitures scolaires, Ernest, huit ans, et son petit frère Abel, farfouillent dans la boîte à feutres. "Maman, je veux un Orange", s'exclame Ernest. Pour Victoria, leur maman, Emmaüs est un bon plan : "On est sur des prix entre 70 à 90 % de moins qu'en neuf. Il nous manque des petits cahiers, des crayons de couleurs parce que ça se perd tout le temps, des feutres. Voilà, je viens m'approvisionner pour éviter d'aller au supermarché toutes les semaines."

Si le prix moyen des fournitures pour un élève qui rentre en classe de sixième est légèrement en baisse (-1,27%) par rapport à la rentrée 2023, celui-ci s'élève tout de même à 223 euros par enfants selon les calculs de l'association Familles de France.

Pour André, professeur d'art, privilégier Emmaüs permet également de faire de belles économies : "J'ai des critériums, des pastels, des pinceaux, des crayons de couleurs, des feutres à acheter, explique-t-il. J'ai un choix vraiment assez extraordinaire de matériel et je sais qu'au final, je vais en avoir pour une dizaine, une quinzaine d'euros. C'est vraiment très intéressant. En magasin, ça me coûterait dix fois plus cher", concède-t-il.

"On a aussi de plus en plus de gens qui sont sur la démarche écolo de deuxième main." Patrice, responsable du magasin Emmaüs à Cabriès à franceinfo

Tandis que le rayon musique s'anime au son du piano, Patrice, le responsable du magasin, supervise les équipes. Avec Noël, la rentrée scolaire, c'est, pour lui, le temps fort de l'année : "Les gens viennent spécialement pour ça. Surtout que nous, on a une politique de prix qui est très simple. Quasiment tout est à 50 centimes."

En moyenne, le magasin accueille 500 clients par jour. "Les gens font carrément des lots. Ils partent avec des sacs entiers à 30 euros, 35 euros", déclare-t-il. Les bénéfices d'environ 3000 euros par mois permettront d'aider les 60 personnes logées sur place par Emmaüs.