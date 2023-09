Rentrée scolaire : les conseils d'un spécialiste face aux cartables trop lourds

Le président du syndicat des masseurs kinésithérapeutes insiste sur l'activité physique de l'enfant qui sera le facteur déterminant pour qu'il supporte une charge lourde sur le dos.

Un danger pour le dos de nos enfants ? Le nouveau ministre de l'Éducation veut "trouver des solutions pour diviser par deux le poids du cartable". Un sujet sur lequel Gabriel Attal espère "avancer pendant cette année", a-t-il indiqué dimanche 3 septembre, sur M6. Le poids d'un cartable se situe entre 8 et 13 kg, indiquait le coprésident de la FCPE Occitanie à France Bleu.

Le syndicat de parents d'élèves se base sur des pesées régulières des cartables devant les établissements et son poids atteindrait en moyenne 17% du poids de l'enfant. Le pourcentage à ne pas dépasser et souvent avancé serait pourtant de 10%. "Une mesure de bon sens" pour Guillaume Rall, président du syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR).

"Quand les enfants portent des cartables qui représentent 15, 20 ou 25% du poids du corps, il faut réfléchir à des solutions pour faire en sorte que ce cartable puisse être un petit peu plus allégé", explique le kinésithérapeute qui énumère les solutions : alléger les fournitures scolaires, réduire le nombre de livres dans le cartable en s'organisant avec l'école ou les camarades de classe de l'enfant.

L'activité physique déterminante

Mais faut-il s'inquiéter si le poids du cartable de votre enfant dépasse ces fameux 10% ? Ce qui représente environ plus de 3,4 kg pour un enfant de 11 ans et plus de 4,4 kg pour un enfant de 13 ans, selon la FCPE. "Ce qui est intéressant avec ce chiffre de 10%, c'est qu'il est facile à comprendre pour tous, mais il y a des enfants qui vont très bien supporter 15% ou 20% et ce n'est pas mauvais pour leur dos", indique Guillaume Rall.

"La science semble montrer que porter une charge sur le dos, qu'on soit un enfant ou un adulte, ne soit pas forcément mauvais parce que finalement, ça stimule les muscles et que le corps est une formidable machine qui s'adapte." Guillaume Rall, président du SNMKR à franceinfo

La question centrale est celle de la sédentarité de l'enfant. En résumé, fait-il assez d'activité dans la journée ? Les enfants habitués à faire de l'activité physique et qui bougent beaucoup ont des muscles qui sont activés régulièrement. La charge qu'ils vont alors porter n'est pas mauvaise pour le dos, explique le kinésithérapeute.

"Bouger plus"

En revanche, le temps passé assis ou allongé, notamment devant des écrans, va être mauvais pour pouvoir supporter des charges sur son dos. "Ce qui peut poser souci, c'est justement cette balance entre le nombre d'heures à rester assis et le moment où on va demander à un enfant de porter une charge", explique le spécialiste.

Le cartable à roulette peut apparaître comme séduisant pour alléger le dos des enfants, mais ne semble pas être la solution miracle. "Quand on met une charge sur le corps de façon symétrique, c'est plus cohérent", explique Guillaume Rall alors qu'avec un cartable à roulettes, l'enfant risque "d'être en rotation et tirer généralement avec souvent un seul bras." À la différence d'un cartable sur le dos avec "des lanières qui sont bien serrées et s'il est bien positionné, cela permet d'avoir une charge équitablement répartie sur le corps".

Il faut surtout "bouger plus", conseille Guillaume Rall. Le kinésithérapeute recommande une heure d'activité par jour pour les enfants et les adolescents comme le fait l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : "Si l'enfant décide de jouer dans son jardin, il s'agit d'une activité physique. Il ne faut pas forcément une inscription dans un club de sport avec une licence. Pas du tout. C'est tout ce qui va faire que l'enfant dépense de l'énergie", conclut-il.