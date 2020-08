Rentrée scolaire : comment acheter des fournitures éco-responsables

C. Jauneau, M. Trégouët, F. Bonnafous

Le chiffre d’affaires global de vente de fournitures scolaires en France atteignait 600 millions d’euros, lors de la dernière rentrée. Comment s’y retrouver dans ses achats ? L’Agence de la transition écologique (Ademe) émet quelques conseils pour agir de façon plus éco-responsable au moment du choix de certains équipements. "Ces produits peuvent contenir des produits qui peuvent être allergisants, irritants et potentiellement nocifs à la fois pour notre environnement, mais également la santé", détaille Pierre-Marie Rousseau, du pôle déchets et économie circulaire de l’Ademe.

L’achat de seconde main, pour réduire l’impact environnemental

Les gommes naturelles sont à privilégier plutôt que les gommes parfumées, ou encore les colles en bâton plutôt que les colles liquides. Il est également possible de repérer les labels certifiés comme l’ecolabel européen. L’achat de seconde main, notamment dans les recycleries, permet également de réduire l’impact des déchets sur l’environnement.

