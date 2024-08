Rentrée des classes : Lille, Nancy, Paris... Certaines villes distribuent gratuitement des fournitures scolaires

À quelques jours de la rentrée des classes, des municipalités ont fait le choix d'offrir aux familles les fournitures scolaires des enfants. Un moyen de soulager les dépenses des ménages et de donner à tous les élèves le même matériel.

C'est la fin des vacances pour plus de 12 millions d'élèves : la rentrée a lieu lundi 2 septembre. Comme à chaque rentrée des classes, parents et enfants s'inquiètent d'avoir bien complété la liste des fournitures scolaires. Mais certaines villes ont pris les devants et décidé de les distribuer gratuitement. Un geste bien perçu qui met les élèves en situation d'égalité avant la rentrée. Franceinfo vous fait faire un petit tour de France de l'initiative.

À Marseille, comme en 2023

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Marseille s'est engagée à distribuer des kits scolaires pour les élèves. Plus de 90 000 enfants de 470 écoles maternelles et primaires recevront leurs fournitures le jour de la rentrée, comme le rapporte France Bleu Provence.

Les kits ont été préparés dans divers entrepôts de la ville début août et représentent une aide de 85 euros par élève, bien appréciée par les familles. Pour les élèves de maternelle, une gourde, une boîte de mouchoirs en papier et un tablier sont ajoutés au kit.

À Paris pour la première fois

Dans la capitale, les 13 000 jeunes élèves attendus en classe de CP recevront un kit de rentrée gratuit, une première pour la ville. Stylos, feutres, gomme, ardoise, ou encore crayons de couleur seront distribués dans un sac en coton naturel.

À Bordeaux pour le CP

La ville de Bordeaux a investi cette année plus de 32 000 euros pour fournir un kit comprenant des stylos, feutres, crayons de couleurs, ciseaux, une gomme, un taille-crayon, une ardoise et une petite gourde, aux plus de 2 000 élèves rentrant en classe de CP. Il sera distribué aux enfants le jour de la rentrée.

La municipalité estime l'économie pour les parents "à plus de 50 euros par enfants". C'est une première pour la mairie, qui met en avant un "engagement en faveur des écoles et du pouvoir d'achat des familles ", dit Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux.

À Grenoble, jusqu'au CM2

C'est également une grande première dans la cité grenobloise. La municipalité offre cette année un kit à tous les enfants inscrits dans le public jusqu'au CM2. Une mesure à 150 000 euros dont se félicite Christine Garnier, adjointe aux écoles à la mairie de Grenoble, sur l'antenne de France Bleu Isère : "Ça sert à ça, à aider les familles et en particulier celles qui ont les revenus les plus faibles"

Les élèves de CP se verront, en plus, offrir une trousse, fabriquée par une entreprise du Rhône en recyclant les bâches de communication de la ville. Une initiative dont se félicite le maire écologiste, Éric Piolle.

✏️ Ici à Grenoble, car cela nous tient à cœur, les fournitures scolaires sont gratuites !



🎒 Tous les élèves jusqu’au CM2 auront les fournitures essentielles pour la rentrée scolaire



♻️ Et une trousse recyclée est offerte aux CPpic.twitter.com/CC1EFN3g3I — Éric Piolle (@EricPiolle) August 27, 2024

À Nancy, "permettre à toutes les familles d'accéder" à la gratuité

Dans la préfecture de Meurthe-et-Moselle, les 3 500 élèves inscrits à l'école élémentaire publique vont aussi recevoir un kit. Le coût global de l'opération s'élève à 70 000 euros. "L'école publique est gratuite, elle doit donc permettre à toutes les familles d'y accéder, et nous savons que le coût de la rentrée scolaire est élevé", confie le maire socialiste Mathieu Klein à France Bleu Lorraine.

À Lille, pour la 4e fois

Pour la quatrième année consécutive, les fournitures scolaires seront gratuites pour les enfants des écoles primaires et maternelles de Lille. "Cette mesure de solidarité, mise en place par la Ville de Lille depuis la rentrée 2021, répond à un double enjeu, de justice sociale et de transition écologique", peut-on lire sur le site de la Ville de Lille.

Ces initiatives devraient soulager les familles. En moyenne, une rentrée coûte 236 euros par enfants, d'après une enquête de la Confédération syndicale des familles.