L'allocation de rentrée scolaire sera versée le 16 août à 3 millions de familles

Des parents d'élèves l'attendent chaque année avec impatience. L'allocation de rentrée scolaire, qui aide les familles à acheter cahiers, stylos, compas et autres surligneurs, sera versée le 16 août en métropole et dans la plupart des départements d'outre-mer, a annoncé le ministère des Solidarités, mardi 11 juillet. A la Réunion et à Mayotte, où la rentrée scolaire a lieu respectivement dès les 17 et 23 août, le versement de l'allocation aura lieu deux semaines plus tôt, dès le 1er août.

Au total, environ trois millions de familles sont concernées, précise le ministère. Ce qui représente cinq millions d'enfants de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé.

Les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à la prime versée à l'été 2022. Attribuée sous conditions de ressources, l'ARS s'élève cette année à 398,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, à 420,05 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, età 434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. A Mayotte, ces montants sont majorés d'environ deux euros.

Un simulateur pour savoir si vous êtes éligible

Cette aide est soumise à un plafond de ressource, soit 25 775 euros annuels pour un enfant à charge, plus 5.948 euros par enfant à charge supplémentaire. A Mayotte, d'autres plafonds de ressources s'appliquent. "Lorsque les ressources de la famille dépassent légèrement le plafond, celle-ci bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus", précise le ministère.

Afin de savoir si votre foyer est éligible, le gouvernement a mis en place un simulateur. Si vos ressources dépassent de peu ces montants, une allocation de rentrée scolaire différentielle peut vous être versée, détaille la Caf sur son site.