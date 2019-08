Environnement : un site internet pour une rentrée des classes écoresponsable

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Consommer en étant respectueux de la nature et de l'environnement : c'est la démarche souhaitée par beaucoup et qui s'étend désormais à l'achat de matériel scolaire. Dans un entrepôt de fournitures vendues en ligne, la rentrée se prépare déjà. Ici, des cahiers aux stylos, tout est écolo. "Nos produits, on les a choisis dans les catalogues des fournisseurs parmi les produits respectueux de l'environnement. Par exemple nos colles sans solvants (...) c'est vraiment ce choix-là qu'on essaye de mettre en place", développe Quentin Marescaux, directeur du site bonnerentrée.fr.

Une demande grandissante

Lancée en juillet dernier, la plateforme propose une large gamme de fournitures certifiées écolabel aussi bien pour des élèves du primaire que pour les étudiants. Des produits écologiques souvent difficiles à trouver dans les grandes enseignes faute de rayons spécialisés. "L'engouement progresse. (...) Les producteurs ou les distributeurs ont tout intérêt à faire cette signalétique pour informer le consommateur et pour le diriger vers ces produits puisqu'il n’y a pas de différence de prix notable", détaille Robert Bréhon, président UFC-Que choisir Hauts-de-France. En moyenne pour un élève du secondaire, le coût des fournitures scolaires est estimé à 180 €.

