Allocation de rentrée scolaire : une aide revalorisée cette année

À Grande-Synthe, dans le Nord, avec un chariot pour six enfants, c'est le troisième passage en magasin pour Christelle Dessingué, mère célibataire. Elle doit équiper ses écoliers inscrits en primaire, au collège et au lycée. "J'ai six enfants donc je suis obligée de faire par vague, par classe", explique-t-elle. Du temps et de l'argent consacrés à cette course aux obstacles pour trouver les affaires et autres fournitures scolaires qui auront l'aval des enfants, sans dépasser le budget.

100 euros de plus que l'an dernier

Pour faire leurs courses, beaucoup de parents attendent le versement de l'allocation de rentrée. En 2020, pour un enfant de six à dix ans, 469 euros sont perçus. C'est 490 euros pour un élève de 11 à 14 ans et 503 euros pour un étudiant de 15 à 18 ans. C'est 100 euros de plus que l'an dernier par enfant. Une mesure liée à la crise sanitaire. De retour à son domicile, la mère de famille fait le bilan. Elle a dépensé 1 175 euros pour une partie des enfants seulement.

