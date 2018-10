Pollution dans le Var : la préfecture maintiendra ses effectifs sur les plages "aussi longtemps que nécessaire"

Dix jours après la collision entre deux navires au large du Cap Corse, 150 personnes sont toujours mobilisées pour dépolluer 8 communes et 17 plages.

"Nous avons 150 personnes mobilisées et qui le resteront aussi longtemps que nécessaire", a assuré vendredi 19 octobre sur franceinfo Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var. Dix jours après la collision entre deux navires au large du Cap Corse, les opérations de dépollution ont débuté sur 8 communes et 17 plages varoises touchées par les boulettes et galettes d'hydrocarbure.

Nettoyeurs, experts et chercheurs mobilisés

Contrairement à certaines informations qui avaient circulé dans la presse quotidienne régionale, Serge Jacob affirme qu'il n'y aura pas de réduction des effectifs à 15 personnes dimanche prochain : "Il sera maintenu (à 150 personnes, NDLR) tant que la situation exigera une mobilisation humaine et matérielle. Je pense aux personnes qui ramassent les galettes d'hydrocarbure, mais aussi aux experts, aux encadrants, aux personnes du centre opérationnel départemental qui est actif sans interruption depuis mardi dernier, et puis, aux experts du Cèdre, une organisation chargée de recherches et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux".

Le maire de Ramatuelle a annoncé, jeudi 18 octobre, avoir porté plainte pour pollution. "C'est précisément l'objet de l'enquête judiciaire ouverte qui mobilise un certain nombre d'enquêteurs qui procèdent aux prélèvements visant à assurer la détermination des responsabilités", a réagi le secrétaire général de la préfecture du Var, Serge Jacob.