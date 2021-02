Marseille : la mairie veut vendre le stade Vélodrome, "une gabegie financière"

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a annoncé son intention de vendre le stade Vélodrome, temple du sport marseillais, en raison de son coût élevé pour la commune, après la présentation d'un audit soulignant la situation financière "catastrophique" de la ville. "Le stade, je veux le vendre parce qu'il nous coûte trop d'argent", a expliqué l'élu lors d'un échange sur Facebook avec des internautes, mercredi 3 février.

"Je veux le vendre parce que c'est une gabegie financière", a-t-il ajouté, en rappelant qu'il s'était déjà exprimé en ce sens lorsqu'il était dans l'opposition. "Je le ferai si je trouve un acheteur. Et je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent pour trouver un acheteur".

Le stade, c'est plus possible. Niet, terminé. Quinze millions d'euros de la poche des Marseillaises et des Marseillais pendant trente ans, terminé.