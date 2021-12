DIRECT. Var : un homme est mort dans l'effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer, son enfant de 18 mois secouru

Ce qu'il faut savoir

Un immeuble d'habitation de trois étages s'est effondré dans la nuit à Sanary-sur-Mer, dans le Var, à la suite d'une explosion à 3h50 dont l'origine est encore indéterminée à ce stade, ont fait savoir mardi 7 décembre les pompiers et la préfecture. Un homme est mort, son enfant de 18 mois a été retrouvé par les équipes cynophiles, sain et sauf dans les décombres de l'immeuble, selon France Bleu Provence. Sa mère a également été retrouvée en vie mais sérieusement blessée. Suivez notre direct.

Deux autres personnes extraites des décombres. Deux autres personnes ont été localisées dans les décombres et sont en train d'en être extraites, a précisé le capitaine Stéphane Nepper à franceinfo ce mardi matin. Par ailleurs, trois blessés légers ont été pris en charge, dont deux hommes de 26 et 29 ans et une femme, selon France Bleu Provence.

La piste d'une fuite de gaz étudiée. L'effondrement a été provoqué par une explosion, dont les causes sont encore inconnues. Mais la piste de la fuite de gaz est étudiée, car "les secours arrivés sur place ont détecté une forte odeur de gaz", selon la préfecture du Var. "Les immeubles voisins ont été évacués", même s'ils sont restés "stables", a déclaré Stéphane Nepper.

"Un gros 'boum'". "Des personnes ont entendu un gros 'boum' et le bruit a été entendu très loin, jusqu'à Six-Fours, soit à plus de huit kilomètres", a relevé un policier du commissariat de Sanary-sur-Mer.

Quelque 70 pompiers mobilisés. L'immeuble est situé sur le port de Sanary-sur-Mer, une ville d'environ 15 000 habitants. Quelque 70 pompiers sont mobilisés sur cette opération et ils vont recevoir le renfort d'équipes spécialisées en sauvetage et déblaiement, y compris cynophiles. La préfecture a mis en place un centre opérationnel pour coordonner les opérations.