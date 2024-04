Agression d'un brancardier en Vendée : le suspect toujours en fuite

Frustré par le délai d'attente, un proche d'un patient amené aux urgences de l'hôpital de Challans, en Vendée, s'en est pris à un brancardier qui prenait sa pause sur le parking, samedi 6 avril. Son état de santé est maintenant stable, tandis que le suspect est toujours en fuite.

L'agression a eu lieu samedi 6 avril sur le parking de l'hôpital de Challans (Vendée). Les proches d'un patient amené aux urgences, frustrés par le délai d'attente, ont voulu tout casser. Dans leur rage, l'un d'entre eux s'en est pris à un brancardier qui prenait sa pause. Son état de santé est maintenant stable. Il a été entendu par les gendarmes, alors que le suspect est toujours en fuite. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place, car les équipes sont encore sous le choc.

Les faits de violences envers les soignants en hausse

Un acte qui a créé l'indignation du monde médical, qui pointe l'hyper violence de notre société. "On a l'impression que maintenant, la personne qui n'est pas contente, elle va donner des coups de poing, elle va sortir un couteau. Et donc, on a perdu une espèce d'encadrement, de savoir-vivre ensemble, de tolérance, de politesse, de gentillesse", juge Patrick Pelloux, président de l'association des médecins urgentistes de France, qualifiant la situation d'"absolument épouvantable". Les faits de violences envers les soignants sont en hausse ces dernières années, avec plus de 20 000 signalements par an.