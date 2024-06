Loire-Atlantique : 450 familles d'enfants handicapés privées de transport scolaire à la rentrée

À la rentrée prochaine, le conseil départemental de Loire-Atlantique ne prendra plus en charge le transport scolaire pour 450 familles d'enfants handicapés, rapporte France Bleu Loire Océan. La mesure concerne les familles dont l'enfant est scolarisé à moins de cinq kilomètres de chez lui en élémentaire, et moins de dix en collège.

Ces familles recevront à la place une indemnité kilométrique, en fonction de leur revenu fiscal. "Sans doute qu'il y aura des moments où on devra choisir entre travailler ou emmener Louise à l'école", témoignent auprès de France Bleu Loire Océan les parents d'une fillette atteinte de trisomie 21, "ça nous ferait perdre quasiment 45 minutes le matin et l'après-midi, selon la circulation."

Augmentation de 29%

La directrice générale solidarité au département, Cécile Chollet, dit comprendre "les inquiétudes d'organisation personnelle". Mais elle argumente qu'entre 2018 et 2024, le nombre d'élèves transportés a grimpé de 29% : "Il semblait plus juste de soutenir les familles qui sont les plus loin, c'était plus équitable même si j'entends bien que ça ne paie pas le temps passé à faire ce déplacement pour les plus petites distances."

Une pétition en ligne a été lancée par des parents d'enfants handicapés. Elle comptabilise à cette heure près de 3 000 signatures.