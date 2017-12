"On est bien comme on est" : bienvenue à Champ-Laurent, 41 habitants, plus petit village des Pays de Savoie

La population française est en augmentation. C'est ce qu'ont révélé les chiffres du dernier recensement de l'Insee, dévoilés mercredi 27 décembre. L'Hexagone compte plus de 66 millions d'habitants. Malgré ce dynamisme au niveau national, la France est toujours confrontée au vieillissement de la population dans certaines zones rurales. C'est notamment le cas à Champ-Laurent, en Savoie. Le plus petit village des Pays de Savoie compte 41 habitants seulement, comme le rapporte France Bleu Pays de Savoie.

Une moyenne d'âge de 70 ans

À Champ-Laurent, il n'y a ni commerce, ni école (puisqu'il n'y a pas d'enfant). Dans ce petit village perché à 1 000 mètres d'altitude, la moyenne d'âge est de 70 ans. "La vie à Champ-Laurent, c'est regarder la neige tomber et profiter des bons moments", assure le maire Eric Barbier, interrogé par France Bleu Pays de Savoie.

La commune ne compte qu'une seule rue. "Le clocher sonne d'aplomb et tout va bien", assure Noël. Sa femme Denise est née dans le village et y est revenue pour passer sa retraite. "Si je suis revenue, c'est parce que je suis fière. Ça m'est égal qu'il n'y ait pas de commerce. Il y a toujours le boulanger qui passe le samedi."

Avec un budget annuel de 100 000 euros, la commune ne compte pas fusionner avec ses voisins. "Pour l'instant, on est bien comme on est", affirme le maire. Le village va quand même bientôt inaugurer une salle polyvalente et un jeune couple va reprendre le seul élevage installé sur la commune.