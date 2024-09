Chantier de l'A69 : quatre interpellations après des heurts entre des opposants et les gendarmes dès la reprise des travaux

Les opposants à la construction de l'autoroute A69, entre Castres et Toulouse, ne désarment pas : des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Quatre personnes ont été interpellées.

Des tensions ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche 1er septembre entre les opposants au chantier de l'A69 et les gendarmes, sur le chantier situé sur la commune de Saïx. Dès le début de la reprise du déboisement, à minuit, les gendarmes ont été la cible "avant même le démarrage des coupes" d'arbres de tirs de mortiers et de jets de projectiles, lancés "par catapulte", affirme la préfecture du Tarn. Des opposants à l'autoroute entre Toulouse et Castres ont également essayé de s'introduire sur le site des travaux. Quatre personnes ont été interpellées.

Toujours selon la préfecture, les équipes spécialisées de la gendarmerie nationale ont permis de faire descendre plusieurs militants perchés dans les arbres. Mais dimanche matin, quelques arbres restent encore occupés sur le site de La Calarié sur la commune de Saïx. Le trafic des trains entre Toulouse et Castres a été légèrement perturbé dans la matinée "en raison de la présence d'opposants sur la voie ferrées".

Vendredi, les forces de l'ordre ont commencé à évacuer la ZAD de la Cal'arbre à Saïx, au lieu-dit La Calarié "occupé illégalement par des opposants au chantier de l'autoroute A69." Au total, les forces de l'ordre ont procédé à 17 interpellations depuis vendredi, selon la préfecture. La construction de l'autoroute A69 est critiquée par des collectifs et mouvements de défense de l'environnement, qui dénoncent un projet néfaste pour le climat et la destruction de zones humides, de terres agricoles, d'arbres, d'écosystèmes et de nappes phréatiques.