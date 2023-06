Tarn : l’utilisation de la “Toscane occitane” dans certains lieux du département fait enrager des élus italiens

A. Lay, M. Brisse, C. Boos, M.-L. Robert, J. Chouquet

Les élus italiens ne décolèrent pas contre les offices de tourisme du Tarn, après que ces dernières ont baptisé une partie du département la “Toscane occitane”. La polémique s’est même invitée au Parlement européen.

C'est un village perché, aux ruelles étroites, avec une ancienne fortification, et des collines bordées de vignobles. Bienvenue à Cordes-sur-Ciel (Tarn), dans la “Toscane occitane”, en France. Ce sont deux paysages, deux lieux, pour un même nom mythique. Gaillac et Cordes-sur-Ciel ont décidé, il y a un an, de se renommer “Toscane occitane”, en arguant sur la ressemblance avec l’Italie. Les offices du tourisme ont mis en avant l’appellation Toscane, au grand dam des Italiens.

“Il n’y a aucune tricherie”

Ces derniers l’ont découvert récemment. Un eurodéputé italien crie au scandale, et à l’utilisation déloyale et frauduleuse du mot Toscane. “La Toscane occitane n’existe pas. La Toscane est la Toscane. L’Occitanie, c’est une autre région”, met en avant Nicola Danti. Les élus du Tarn estiment avoir fait les choses dans les règles. “Il n’y a aucune tricherie et aucune usurpation”, précise Paul Salvador, président de l’office de tourisme “La Toscane occitane”. Ils se disent parés à toute situation en justice.