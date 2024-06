La communauté Emmaüs du Tarn-et-Garonne visée par une enquête pour travail dissimulé

La communauté Emmaüs du Tarn-et-Garonne est visée par une enquête préliminaire pour travail dissimulé, a appris France Bleu Occitanie auprès du parquet de Montauban, mercredi 5 juin. Cette annonce intervient après les révélations du média Streetpress, précise le procureur de la République Bruno Sauvage. L'association, qui compte quatre sites dans le département, est soupçonnée d'avoir dissimulé les activités de personnes accueillies au titre de l'hébergement d'urgence.

Des perquisitions ont eu lieu, mardi après-midi, et des personnes ont été contrôlées, rapporte France Bleu Occitanie. Des documents ont été saisis et doivent être analysés pour vérifier la situation de chacun. Christian Calmejane, directeur d'Emmaüs Tarn-et-Garonne, et son adjoint ont déjà été jugés, en novembre 2023, pour détournement de fonds, puis relaxés par le tribunal de Montauban, rappelle France Bleu Occitanie. Ils étaient soupçonnés d'avoir participé au trou dans la trésorerie de l'association estimé à 57 000 euros. Le procureur de la République de Montauban a fait appel de la décision du tribunal, le 17 janvier. Le directeur et son adjoint seront donc à nouveau jugés dans cette affaire.