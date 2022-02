Pyrénées-Orientales : une terrible explosion cause au moins 7 morts

Des bruits d’alarmes, des cris... Il est 1h30 du matin cette nuit du lundi 14 février quand les gendarmes arrivent tout juste sur place à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales). Un mur de flamme se dresse devant eux et gagne les habitations voisines. "On était couché, on dormait, il y a eu une grosse explosion, enfin deux, il y a eu une fumée très très noire et après des flammes immenses (...) Les gens criaient, c’était la panique", raconte une habitante.

80 pompiers toujours sur place

L’explosion a eu lieu dans le centre-ville dans un magasin d’alimentation. Le rez-de-chaussée a été entièrement dévasté. Le feu a rapidement atteint les étages supérieurs, piégeant les personnes qui s’y trouvaient. Selon un premier bilan, il y aurait au moins 7 morts dont deux enfants. Un homme est grièvement blessé après s’être jeté de la fenêtre du premier étage pour échapper aux flammes. 80 pompiers luttent toujours ce matin afin d’éteindre ce terrible incendie.