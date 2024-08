Pyrénées-Orientales : l'incendie est "maîtrisé" selon la préfecture, 32 hectares ont brûlé

L'incendie qui s'est déclaré à Villelongue-dels-Monts, dans le sud-est du département des Pyrénées-Orientales samedi 24 août, menaçant des zones habitées, est "maîtrisé", a déclaré la préfecture dimanche matin.

Le feu, qui s'est déclaré autour de 17 heures samedi, a parcouru 110 hectares et brûlé 32 hectares, selon la même source. Deux personnes ont été prises en charge après avoir inhalé des fumées, ajoute le préfet des Pyrénées-Orientales, Thierry Bonnier, sur X. L'incendie était "alimenté par des rafales de vent du sud atteignant 60 km/h" et a causé l'hospitalisation de deux sapeurs-pompiers blessés tandis que deux gendarmes ont été légèrement blessés, ont détaillé les pompiers. La préfecture comptabilise quant à elle "onze personnels de la gendarmerie nationale et du SDIS légèrement blessés par les fumées et débris pendant l’intervention".

#incendie



👩‍🚒 incendie entre Villelongue-dels-Monts et Saint-Génis-des-Fontaines.



👏 M. Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-Orientales, remercie et félicite les sapeurs pompiers du SDIS 66 et les renforts envoyés de toute la Zone Sud, les militaires de la Gendarmerie nationale,… pic.twitter.com/WM5WGqL6cF — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) August 25, 2024

"Le travail a continué toute la nuit pour éteindre les dernières parcelles et une surveillance est prévue pour la journée de dimanche", peut-on lire dans le communiqué de la préfecture.

Des caméras thermiques et 180 personnes mobilisées

180 pompiers dont des renforts du SDIS 34 (Hérault) et des militaires de la sécurité civile étaient toujours sur place dans la nuit pour poursuivre les opérations, traiter les lisières "avec l'appui de drones équipés de caméras thermiques pour identifier les points chauds", selon le communiqué des pompiers. Le travail doit se poursuivre "une partie de la journée de dimanche" pour éviter toute reprise de feu, poursuit le SDIS.

Communiqué sur le feu de végétations sur la commune de Villelongue-dels-Monts du dimanche 25 août 2024 à 6h. pic.twitter.com/7qx8q632KS — SDIS 66 (@SDIS66) August 25, 2024

A proximité de l'incendie, se trouvaient des zones d'habitations, dont un camping et un lotissement qui se situaient dans l'axe du feu. "Le plan communal de sauvegarde a été activé" sur les deux communes, avait indiqué les pompiers, provoquant l'évacuation de vingt personnes "préventivement", selon la préfecture. Le département, frappé par la sécheresse, avait été placé en alerte rouge risque de feux de forêt par Météo-France, vendredi pour la journée de samedi, un niveau maximum.