Occitanie : la station d'épuration de Gruissan alimente les vignes

Depuis un an, les viticulteurs du massif de la Clape bénéficient d'une irrigation qui prend sa source dans les eaux d'une station d'épuration à Gruissan.

On y trouve du carignan, du grenache et de la syrah : 80 hectares au total, sur le massif de la Clape (Aude). Tous ces cépages sont irrigués avec des eaux traitées par la station d’épuration de Gruissan. Un arrosage au goutte-à-goutte, opérationnel depuis un an. Les viticulteurs le commandent depuis une application. "C'est vrai que l'arrivée de l'eau, la possibilité pour nous de se connecter sur ce réseau et de pouvoir irriguer depuis l'année dernière, ça a été un soulagement. Parce qu'on commençait à avoir une vigne qui décrochait", explique Frédéric Vrinat, directeur de la coopérative viticole de Gruissan.

Un projet de longue haleine

La station d’épuration de Gruissan consacre 20 % de ses eaux traitées à l'irrigation viticole, soit 60 000 m³ d'eau, qui bénéficient d'un assainissement spécifique. L’agglomération du Grand Narbonne a mis près de huit ans pour faire aboutir ce projet. Elle souhaite désormais accélérer la cadence. Ces eaux étaient habituellement rejetées en Méditerranée par des stations d’épuration de bord de mer.