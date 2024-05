Une retraitée retrouve son alliance en or, 52 ans après l'avoir perdue dans un bois

Une retraitée de Vayrac dans le Lot, Josette, a retrouvé son alliance 52 ans après l'avoir perdue en coupant du bois dans une forêt de Corrèze, rapporte France Bleu Limousin mercredi 22 mai.

C'est un retraité, habitué des recherches au détecteur de métaux, qui a trouvé la bague en or, enfouie sous 15 cm de terre, dans un bois proche de Saint-Julien-Maumont (Corrèze). La bague "est brillante", mais "piétinée par des vaches", raconte-t-il au micro de France Bleu Limousin. Le retraité voit tout de même une gravure au creux de l'alliance "Josette et Jean-Louis, 12.70".

Josette parlait "tout le temps" de sa perte

Il se rend alors à la mairie de sa commune, et la secrétaire retrouve le nom du couple et son adresse. Il se rend alors le jour même chez eux. Josette reconnaît la bague qu'elle a perdue en 1972, alors qu'elle coupait du bois : "On l'a cherchée très longtemps, mais on ne l'a jamais retrouvée". "Il y a un mois, on était passés à côté [du bois], la personne qui était avec moi, je lui ai dit : 'J'y ai perdu une bague'. J'en parlais tout le temps parce que bon, c'était mon alliance quoi", témoignage-t-elle émue. Elle porte donc de nouveau son alliance, 52 ans après l'avoir perdue.