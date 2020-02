Hérault : une petite fille très grièvement blessée par la chute d'un portail dans un stade de rugby

Une fillette de 10 ans a été grièvement blessée, après la chute du portail du stade de rugby de Vendres (Hérault). Son pronostic vital est engagé.

Une enfant de 10 ans a été grièvement blessée ce lundi après-midi par la chute du portail du stade de rugby de Vendres (Hérault), rapporte France Bleu Hérault. Elle a été héliportée dans un état très grave à l'hôpital de Montpellier, son pronostic vital est engagé.

Un portail d'environ 500 kilos

L'enfant jouait avec des amis autour du stade de rugby de la commune lorsque le portail du stade s'est effondré sur elle. D'après les témoignages recueillis sur place par France Bleu Hérault, plusieurs enfants jouaient avec cette grille coulissante. Mais le poteau de butée qui permettait de la bloquer à son extrémité était à terre depuis au moins vendredi, selon plusieurs joueurs de rugby, qui se sont entraînés au stade.

Il n'y avait donc aucun obstacle pour arrêter le portail, qui est sorti de son rail et s'est écroulé sur l'enfant. Le portail mesure 5 mètres de long et 1,5 m de haut et pèse environ 500 kilos.