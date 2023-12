"Je suis très fière de mon fils" : un adolescent de 13 ans sauve sa famille d’un accident de voiture près de Béziers

Le 25 décembre, un peu avant 18 heures, Jessica décide d’aller chercher quelques végétaux dans la nature pour sa décoration de Noël. Elle prend alors sa voiture. Ses deux enfants l’accompagnent, Nathan qui a 13 ans et Carla, 4 ans. À la sortie de Cessenon-sur-Orb, au nord de Béziers, dans l'Hérault, elle s’arrête sur le bas-côté. Sa fille reste dans la voiture, Jessica et Nathan eux sortent récupérer des végétaux. Ils remontent ensuite en voiture et elle fait une marche arrière pour repartir : "La roue droite a commencé à s’affaisser, j’ai voulu avancer et le talus s’est complètement effondré, et là on s’est vu partir".

La voiture tombe de quatre mètres en contrebas, fait un tonneau, et termine sa course dans un ruisseau. La maman n’avait pas attaché sa ceinture : "Au premier choc, j’ai perdu connaissance", raconte-t-elle à France Bleu Hérault. "Elle avait la tête dans l'eau", poursuit son fils.

"Je lui ai sorti la tête de l'eau, je l’ai mise sur le côté. Et je l'ai bousculée, je lui disais 'maman, réveille-toi !'" Nathan, 13 ans à France Bleu Hérault

Jessica, 31 ans, dit se rappeler l’entendre parler mais elle ne pouvait pas réagir. Alors qu’elle retrouve doucement ses esprits, Nathan détache sa sœur du siège-enfant. "Je suis retourné dans la voiture pour chercher un téléphone, pour appeler les pompiers. Mais je n’ai rien trouvé vu qu’il faisait nuit". L’adolescent décide alors de remonter le talus. Il a perdu ses chaussures dans l’accident donc il "était pieds nus et il y avait plein de ronces", précise Jessica.

Une fois sur la route, il tente d'arrêter une voiture. Des jeunes s'arrêtent et appellent les secours. "Les pompiers m’ont dit que j’avais eu du sang-froid, que j’étais courageux et que c’était bien", indique Nathan.

"Il a fait preuve de beaucoup de courage." Jessica, sa maman à France Bleu Hérault

À sa place, je ne sais pas si j’aurais pu garder autant mon calme. Là, j’étais complètement déconnectée. Il me rassurait alors que c’était plutôt à moi de rassurer mes enfants. Je suis vraiment très fière de mon fils, il m’a sauvé la vie", confie-t-elle.

La famille a été transportée à l'hôpital de Béziers pour être examinée. Les deux enfants n’ont pas été blessés. Quant à Jessica, elle souffre de plusieurs contusions et d’un traumatisme crânien.