Toulouse : le cortège de la femme scorpion en spectacle

Durant le week-end des 26 et 27 octobre à Toulouse (Haute-Garonne), plus d’un million de spectateurs ont assisté au défilé spectaculaire de la femme scorpion. La ville a vibré au rythme de cette marionnette géante.

Imposante et majestueuse, la femme scorpion, une marionnette géante, a arpenté les rues de Toulouse (Haute-Garonne) durant le week-end des 26 et 27 octobre, fascinant petits et grands. Haute de 14 mètres et pesant 47 tonnes, cette marionnette géante, animée par une équipe de 15 techniciens, a pris vie sous les yeux émerveillés du public. "J'ai trouvé ça impressionnant et j'ai eu un peu peur", raconte une jeune fille. "Ça dépasse l'imagination, je n'ai pas les mots", abonde une femme.

Plus d'un million de spectateurs

Au rythme d’une musique envoûtante, accompagnée de musiciens et de choristes postés aux balcons, elle a offert un spectacle inédit, entre effets spéciaux et jeux de lumière. Des foules massées sur la place du Capitole jusqu’aux quais de la Garonne, chacun a pu admirer cette performance unique, qui restera gravée dans la mémoire des Toulousains. Plus d'un million de spectateurs y ont assisté.

Regardez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.