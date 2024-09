Chantier de l'A69 : la préfecture du Tarn annonce la fin des "opérations de déboisement"

Fin des "opérations de déboisement" sur la zone à défendre (ZAD) de la Cal’Arbre, à Saïx, annonce la préfecture du Tarn dans un communiqué publié vendredi 6 septembre. Les forces de l'ordre avaient pour mission, depuis le 30 août, d'évacuer les opposants au chantier de l'autoroute A69 qui doit relier Castres à Toulouse.

"Plus de 400 gendarmes et policiers ont été engagés depuis une semaine pour mener à bien ces opérations", indique la préfecture du Tarn, qui précise qu'une vingtaine de personnes ont été interpellées. Deux opposants ont été hospitalisés après être tombés d'un arbre lors de cette opération d'évacuation, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie et des militants. D'après un message publié dans les boucles militantes, on peut lire que l'unité est arrivée "discrètement" pour "surprendre et réveiller" les militants sur leur plateforme. "Face à la pression et à la traque, un vent à 70km/h et l'humidité du matin, les deux zadistes ont perdu leur appui et ont chuté de plus de 7 mètres", assurent-ils. De son côté, la gendarmerie indique que ces deux chutes ne sont "pas liées à l'action de la gendarmerie". La préfecture affirme que les "deux opposants (...) ont été légèrement blessés lors de l'intervention" qui consistait à faire descendre trois opposants au chantier de l'A69.

Un arbre toujours occupé

"Un opposant reste, seul, accrobranché dans un seul arbre", ajoute la préfecture du Tarn, estimant que le "déboisement de cet arbre n'est pas nécessaire à la poursuite du chantier" et qu'il pourra être effectué plus tard. Mais l'autorité préfectorale appelle cet opposant au chantier de l'A69 à descendre de l'arbre, "car ce dernier est fragile selon un rapport de l'office national des forêts, il menace de s'effondrer à tout moment", affirme la préfecture du Tarn.

L'État salue aussi le fait que "le concessionnaire a recouvré la pleine propriété de ses terrains sur la commune de Saïx" et prévient qu'il "interviendra à chaque fois que nécessaire pour faire éviter l'installation illicite de nouveaux occupants."

La préfecture du Tarn interdit "tout rassemblement" sur la commune de Saix jusqu'à lundi 9 septembre à midi.