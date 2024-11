Autoroute A69 Toulouse-Castres : le rapporteur public demande l'annulation de l'autorisation environnementale

Le rapporteur public demande l'annulation totale de l'autorisation environnementale accordée pour l'autoroute A69 entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne) et pour l'A680 entre Castelmaurou et Verfeil, rapporte France Bleu Occitanie, mercredi 20 novembre. Il explique qu'il n'existe pas, selon lui, de "raison impérative d'intérêt majeur justifiant la dérogation espèces protégées". Le tribunal administratif de Toulouse doit se prononcer à ce sujet, lundi 25 novembre, à 9 heures.

Les préconisations du rapporteur public sont souvent suivies par la justice administrative. Pour l'instant, tous les recours des opposants à l'A69 ont échoué, rappelle France Bleu Occitanie. "La justice est sur le point de nous donner raison", salue le collectif "La Voie est libre", sur sa page Facebook. L'avocate du collectif, Me Alice Terrasse, elle, reste mesurée : "Nous verrons lundi en détail ce que décidera le juge administratif, son degré de détermination et s'il émet des doutes". L'autorisation environnementale inter-préfectorale a été délivrée en mars 2023, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne pour l’A680, et des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn pour l’A69.

Plus de 300 millions d'euros déjà engagés

Avant de prendre connaissance de l'avis du rapporteur public, le directeur général du concessionnaire Atosca, Martin Gerlinger, assurait que "l'autorisation environnementale est légale et parfaitement conforme". Selon Atosca, l'ensemble de la trace de l'autoroute est dégagée, près de la moitié des 53 km entre Castres et Verfeil est terrassée et 70 % des 200 ouvrages d'art de franchissement sont réalisés. Concernant le budget, plus de 300 millions d'euros sont déjà engagés sur les 450 millions d'euros prévus au total.

La prochaine grosse étape est l'installation de deux centrales à enrobé, à Villeneuve-le-Lavaur et Puylaurens, pour lesquelles des tonnes de cailloux sont en cours d'acheminement, explique France Bleu Occitanie. Elles doivent entreer en service en mars ou en avril 2025. La chaussée devrait être prête d'ici à la fin de l'été prochain, pour une mise en service programmée à décembre 2025.