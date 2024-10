Haute-Garonne : une surpopulation dans la prison de Seysses

Dans la maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse, la surpopulation s’ajoute à des conditions d’hygiène indignes et à un climat de violence permanent.

La maison d'arrêt de Seysses, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, est surpeuplée; Et pour cause l’établissement, ouvert en 2003 pour 432 détenus dans le quartier des hommes en abrite le double, dont certains disposent en tout et pour tout d’1,28 m2 d'espace personnel. Au-delà de la surpopulation, un manque d'hygiène dans des locaux en mauvais état. Les cellules grouillent de cafards et punaises, des rats courent dans les espaces de promenade jonchés de détritus.

Une nouvelle prison ?

A cet environnement s’ajoute un climat délétère, dominé par la violence, avec des détenus pour la plupart désœuvrés qui n’osent plus sortir de leur cellule et des surveillants qui évitent la cour de promenade. L’Etat a prévu de construire une nouvelle prison de 600 places dans le secteur pour désengorger la maison d’arrêt de Seysses et la centrale voisine de Muret. Mais le projet se heurte à l’opposition de certains élus et riverains.

