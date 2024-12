Haute-Garonne : un jeune de 17 ans interpellé et placé sous contrôle judiciaire après les profanations de tombes de Blagnac

Un jeune homme de 17 ans, arrêté vendredi 29 novembre dans l'affaire des profanations de tombes de Blagnac (Haute-Garonne), a été présenté à un juge à Toulouse et placé sous contrôle judiciaire, rapporte France Bleu Occitanie lundi 2 décembre. Il est soupçonné d'être l'auteur de sept dégradations de sépultures le 22 septembre dernier.

Certaines tombes avaient été totalement ouvertes, d'autres partiellement, et un crâne avait été retrouvé sur place. "Des tombes plutôt anciennes" et "de personnes décédées depuis plus de 20 ans" selon Joseph Carles, le maire de Blagnac qui avait fait part de sa "colère" et de sa "sidération" à France Bleu.

Ce mineur isolé, d'origine algérienne, et connu de la justice, a été arrêté à Marseille par la Brigade anticriminalité (BAC). Ses empreintes ADN avaient été retrouvées au cimetière de Blagnac. Il était donc recherché. Le jeune homme a affirmé aux enquêteurs qu'il ne se souvenait pas d'avoir dégradé ces tombes car il consommait des stupéfiants au moment de son passage à Toulouse. Il n'a toutefois pas nié sa possible implication. Le parquet de Toulouse avait ouvert une enquête pour violation de sépultures. La mairie de Blagnac avait porté plainte.