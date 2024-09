"J'ai volé une poignée de bonbons dans votre bureau de tabac"... Un anonyme envoie une lettre d'excuses et 50 euros pour réparer "une faute"

"Bonjour, je vous écris cette lettre afin de vous présenter mes excuses et de réparer une faute commise durant mon enfance". C'est par ces mots que débute le courrier reçu par le gérant du bureau de tabac "Le Provençal" à Uzès (Gard). Comme le rapporte France Bleu Gard Lozère samedi 14 septembre, le patron de cette boutique a reçu une lettre d'excuses et un billet de 50 euros de la part d'un homme lui avouant avoir volé "une poignée de bonbons" quand il était enfant.

"Honnêteté et bienveillance"

"En effet lorsque j'étais un petit garçon, j'ai volé une poignée de bonbons dans votre bureau de tabac Le Provençal. C'est pourquoi j'ai joint à cette lettre un billet de 50 euros pour vous rembourser et je tenais encore à vous présenter mes plus grandes et sincères excuses", poursuit l'anonyme. "Je suis désolé de vous avoir volé et je vous souhaite le meilleur pour vous, vos proches et votre commerce. Respectueusement", conclut-il.

Le patron du bureau de tabac, Alexandre Goncalves De Oliveira, a partagé cette lettre écrite à l'ordinateur sur ses réseaux sociaux en saluant "un peu d'honnêteté et de bienveillance dans ce monde". "On est dans l'attente de savoir si c'est. Quelqu'un qui vient tous les jours au bureau de tabac ou pas. On aura peut-être la réponse un jour", confie-t-il.

"Cette personne a remis l'église au milieu du village. Elle dort tranquille. Cela lui a fait du bien de m'envoyer 50 euros. Et moi, j'ai trouvé ce geste bienveillant", réagit-il auprès de France Bleu Gard Lozère confiant avoir d'abord cru à une blague. Les remords de cet anonyme ont par ailleurs fait trois heureuses puisque le commerçant a partagé le billet de 50 euros entre ses trois filles.