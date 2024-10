Artisanat : les couteaux Laguiole ont enfin leur indication géographique

Après des années de bataille judiciaire, les couteliers du nord de l'Aveyron ont obtenu leur label géographique. Vingt-quatre communes, dont Laguiole, pourront l'utiliser.

Avec sa fameuse abeille et sa lame légèrement incurvée, il n’avait plus besoin de se faire un nom. Désormais, le couteau de Laguiole (Aveyron) pourra également protéger son appellation. C’est une immense victoire pour le territoire dont il est l'emblème, et pour ses habitants dont il fait la fierté. "C’est un bijou, c’est notre bijou", s'enorgueillit une femme.

Une centaine d’étapes à respecter

Les couteliers l’attendaient depuis dix ans. Ils pourront bientôt ajouter sur la lame les lettres IG, pour indication géographique. "C’est bien dommage, mais on ne l’espérait plus du tout", confie Honoré Durand, le président du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole. L’appellation répond à un cahier des charges précis : l’abeille doit être forgée en même temps que le ressort, et le couteau entièrement assemblé à la main, avec une centaine d’étapes à respecter.

