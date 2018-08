"J'ai commencé à voir ma vie défiler" : un randonneur, poursuivi par une ourse dans les Pyrénées, s'en sort indemne

Lucas Meurlet, 22 ans, randonnait avec son père et son frère dans les Pyrénées espagnoles. Il s'est écarté pour escalader une crête et est tombé sur une ourse et ses oursons. Poursuivi par la bête, il l'a confrontée pour sauver sa vie.

Une ourse du parc animalier des Angles. (GEORGES GOBET / AFP)