Accident sur un barrage en Ariège : le conducteur reconnaît avoir contourné le dispositif de sécurité, interdisant l'accès à la N20

L'accident a coûté la vie mardi à une agricultrice et à sa fille. Le pronostic vital du père de famille n'est lui "plus engagé", selon le procureur de Foix.

"Le conducteur a reconnu avoir contourné le dispositif spécial de sécurité qui condamnait l’accès à la route nationale 20. Il a précisé ne pas s’être rendu compte à temps de la présence de la bâche noire qui recouvrait le mur de paille." Dans un communiqué, datant du mercredi 24 janvier, le procureur de Foix a donné des précisions sur l'accident de la route qui a coûté la vie mardi à une agricultrice et sa fille de 12 ans à Pamiers (Ariège). Ces dernières se trouvaient sur un barrage organisé par des agriculteurs lorsqu'elles ont été percutées par une voiture. Une information judiciaire doit être ouverte dans l'après-midi, précise le procureur.

"Il ressort des éléments qui nous ont été communiqués que les trois occupants du véhicule en cause sont de nationalité arménienne et concernés par des obligations de quitter le territoire français prononcées en 2022 et 2023. Ces mesures ont fait l’objet de différents recours de la part des intéressés", poursuit le magistrat. Selon le procureur de Foix, "les soins se poursuivent pour la victime survivante", le mari de l'agricultrice. "Son pronostic vital n'est plus engagé, bien qu'elle reste grièvement blessée".