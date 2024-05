Emmanuel Macron, qui a salué de "nets progrès" en termes de sécurité, est attendu sur place, plus d'une semaine après le début des émeutes qui fracturent un peu plus l'archipel.

Le déplacement du président de la République en Nouvelle-Calédonie est-il en mesure de panser les plaies d'une société fragmentée ? Après les émeutes qui ont secoué le "Caillou" et fait six morts, le chef de l'Etat, Emmanuel Macron est attendu jeudi matin sur l'archipel avec l'objectif d'y renouer le fil du dialogue et d'accélérer le retour à l'ordre à Nouméa.

Cette "visite surprise" du chef de l'Etat a été annoncée mardi en Conseil des ministres, alors que se multiplient les demandes de report du projet de loi constitutionnelle sur le corps électoral, rejeté par les indépendantistes. Emmanuel Macron doit y installer une "mission", a précisé la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot, sans fournir plus de détail.

L'espoir d'un "dialogue fertile"

Reste que sur place, la nuit de mardi à mercredi "a été plus calme que la précédente malgré deux incendies dans l'agglomération de Nouméa", a signalé dans un communiqué le Haut-Commissariat de la République. "C'est une bonne chose qu'Emmanuel Macron vienne en Nouvelle-Calédonie, estime Lisa, une Française installée dans l'archipel depuis plus d'un an, parce que ça montre sa prise en considération de la Nouvelle-Calédonie et des problématiques qu'on traverse actuellement. Je pense qu'il faut que sa venue permette d'ouvrir un dialogue fertile entre les indépendantistes et les loyalistes."

Que le chef de l'État calme le jeu et permette de trouver un consensus, c'est évidemment le souhait de ces habitants. Mais ils se questionnent aussi : le vivre-ensemble est-il encore possible ou pas ? Karine, architecte en Nouvelle-Calédonie depuis 18 ans, est sceptique : "Je pense que ça va être compliqué pendant longtemps de retrouver une certaine confiance. C'est quelque chose que j'appréhende énormément".

"Il va falloir tous ensemble retisser ce lien qui aujourd'hui est rompu" Karine, à franceinfo

Pour cette femme mariée à un Calédonien et dont les deux enfants sont nés à Nouméa, la visite du chef de l'État ne pourra pas résoudre tous ces problèmes.

"Ca nous soude"

Corentin infirmier libéral se dit, lui, bien plus optimiste. "Personnellement, je fais la part des choses par rapport à tout ça. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Le soir, je suis présent sur les barrages et sur les barrages, on a tout type de population, de personnes qui viennent de partout : on a des Mélanésiens, des Kanaks, des Wallisiens, des Caldoches, des expats comme moi... Donc ça ne change pas".

Et il l'assure : "Ça se passe super bien tous les soirs, on a aucun souci par rapport à ça. Il y a une très bonne entente, une très bonne cohésion. Et justement, le fait d'avoir ces événements, ça renforce aussi et ça soude beaucoup entre nous." La cohésion de la Nouvelle-Caladonie est l'un des points au centre des discussions lors de la visite du chef de l'État, qui sera accompagné des ministres de l'Intérieur, des Armées et des Outre-mer.