Nouvelle-Calédonie : les forces de l'ordre reprennent le dernier quartier de Nouméa qui "n'était pas sous contrôle", annonce Gérald Darmanin

Une grande opération de police s'est déroulée "avec succès" à Rivière-Salée, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, vendredi 31 mai. Il s'agissait du dernier quartier de Nouméa qui n'était pas sous contrôle, fait-il valoir dans un message posté sur le réseau social X. Le ministre adresse ses félicitations "aux forces de l’ordre, au RAID et au GIGN, pour leur action courageuse" qui a permis l’interpellation de douze personnes et la suppression de 26 barrages.

Une journaliste de franceinfo, présente sur les lieux, a pu constater qu'une "opération d'envergure" était en cours et que les forces de l'ordre avaient procédé à des arrestations. A ce stade, il est encore difficile de savoir si le quartier était entièrement sous contrôle. L'intervention a été lancée en milieu de matinée, précise Nouvelle-Calédonie La 1ère, en particulier vers les avenues Bonaparte et Koenig. Franceinfo s'était récecemment rendu sur ces barrages, encore tenus par plusieurs dizaines de jeunes. Les élus "ne sont pas là tous les jours avec nous. Nous on dort sur les barrages, on vit barrage", expliquait Abraham, l'un des participants.

Quant à l'aéroport international de Nouméa-La Tontouta, fermé aux vols commerciaux depuis le 14 mai, il devrait rester fermé lundi matin, a annoncé la compagnie aérienne locale Aircalin en citant le représentant de l'Etat. Si l'activité commerciale reprend lundi comme prévu, l'aéroport sera resté fermé pendant presque trois semaines. Sa fermeture avait été décidée au lendemain du début de violentes émeutes sur l'archipel français du Pacifique sud, et plusieurs fois prolongée depuis.