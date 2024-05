Émeutes en Nouvelle-Calédonie : "Il faut une date pour un nouveau référendum dans les années qui viennent", appelle le président des sénateurs centristes Hervé Marseille

"Il faut donner une perspective et il faut une date d'un nouveau référendum dans les années qui viennent", a appelé vendredi 17 mai sur franceinfo le patron des sénateurs centristes Hervé Marseille, au sortir d'une réunion entre Gabriel Attal et les chefs des différents groupes parlementaires à Matignon sur la situation en Nouvelle-Calédonie.

"Le Premier ministre a pris la parole pour rappeler que le premier impératif était le retour à la paix civile en Nouvelle-Calédonie", a d'abord expliqué le sénateur centriste. "Il a aussi appelé à la reprise du dialogue, car l'issue ne peut être que politique et elle passe par le dialogue, pas par la violence". Le sénateur estime désormais qu'"il faut que les gens puissent sortir, qu'on enlève les barrages, qu'ils puissent se nourrir et se soigner". "Il faut que les indépendantistes et les non-indépendantistes reprennent le dialogue, qu'ils parlent entre eux", estime Hervé Marseille. "On doit pouvoir, dans des délais restreints, trouver une solution".

Le Congrès, réunissant députés et sénateurs, doit valider "avant la fin juin" selon Emmanuel Macron, la réforme électorale contestée par les indépendantistes à l'origine d'une flambée de violences sur l'archipel. "On ne peut pas à la fois vouloir le retour à la paix civile, vouloir le dialogue, et faire ça de façon extrêmement rapide. On peut faire vite, se donner quelques mois, mais pas faire ça en quelques jours ou quelques semaines", a dit Hervé Marseille.

"Accompagner le dialogue"

Le sénateur a également plaidé pour la création d'une "mission avec des hommes et des femmes de haut niveau, la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat, d'anciens Premiers ministres" afin d'"accompagner le dialogue" dans l'archipel. "Ce serait une marque qui montre l'intérêt de la France", a-t-il terminé.

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a demandé vendredi 17 mai lors d'une réunion à Matignon sur la Nouvelle-Calédonie un report de la convocation du Congrès qui doit valider la réforme constitutionnelle sur le dégel du corps électoral dans l’archipel, a appris franceinfo de sources parlementaires.