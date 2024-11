Nouvelle-Calédonie : "Il faut une aide financière importante et rapide", insiste la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet

Sur France Inter, la présidente de l'Assemblée nationale a dressé le bilan de son déplacement dans l'archipel avec son homologue du Sénat, Gérard Larcher, six mois après le début des émeutes.

"Il faut une aide financière importante et rapide pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de faire face aux destructions massives d'emplois, aux problématiques sanitaires, sécuritaires, etc.", lance lundi 18 novembre sur France Inter, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale et ancienne ministre des Outre-mer.

: à lire aussi Emeutes en Nouvelle-Calédonie : 6 000 emplois perdus depuis le début des troubles

Elle rentre d'un déplacement dans l'archipel avec son homologue du Sénat, Gérard Larcher, six mois après le début des émeutes qui ont fait 13 morts et des milliards d'euros de dégâts matériels. "Il faut qu'on les aide tout de suite", insiste-t-elle.

"Remettre tout le monde autour de la table"

Au-delà de cette aide d'urgence, les Calédoniens "ont besoin d'un retour de la confiance et pour cela, ils ont besoin de perspectives et de stabilité politique", poursuit Yaël Braun-Pivet en précisant que "c'était principalement l'enjeu" de la mission de concertation menée avec Gérard Larcher. Leur objectif pendant ces trois jours en Nouvelle-Calédonie était de "remettre tout le monde autour de la table pour rouvrir le dialogue".

Lors d'un entretien d'une demi-heure accordé mardi 12 novembre aux chaînes de télévision de Nouvelle-Calédonie La 1ere et Caledonia, les présidents des deux chambres du Parlement ont plaidé pour une "souveraineté partagée" dans la République.

.@YaelBRAUNPIVET : "Il faut une aide financière importante et rapide pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de faire face" #le710inter pic.twitter.com/X8bVYSorgx — France Inter (@franceinter) November 18, 2024

Tous deux soutiennent les amendements au projet de loi de finances 2025 portés par "les Calédoniens eux-mêmes, ensemble, tous partis confondus et qui seront examinés au Sénat", salue Yaël Braun-Pivet. "Une aide d'urgence de l'ordre de 850 millions d'euros. C'est fondamental".

La présidente de l'Assemblée nationale admet que "des débats au Parlement ont fait partie des raisons pour lesquelles ça a explosé" en Nouvelle-Calédonie et qu'il "ne faut pas nier cette part de responsabilité". Plus globalement, en plein mouvement contre la vie chère, Yaël Braun-Pivet, trouve "dommage qu'on ne traite pas les Outre-mer à leur juste place" et appelle à "avoir une vraie vision pour les Outre-mer".