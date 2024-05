En Australie, la solidarité à l'œuvre pour héberger et accompagner les Calédoniens coincés à Sydney

En marge de l’état d’urgence décrété en Nouvelle-Calédonie, la suspension de tous les vols commerciaux, depuis et vers Nouméa, prive de nombreux Calédoniens de la possibilité de rentrer chez eux. Plusieurs centaines d'entre eux sont ainsi bloqués dans le grand pays voisin, l’Australie, sans savoir quand ils pourront enfin regagner le Caillou. Une situation stressante, financièrement difficile mais face à laquelle ils ne sont pas totalement dépourvus. Ils peuvent dans certains cas compter sur le soutien des Calédoniens vivant en Australie, qui depuis le début de la crise, font preuve d’un grand élan de solidarité.

Installée en Australie depuis plus de 30 ans, Marie Gittard n’a pas hésité une seconde et a décidé de pousser les meubles chez elle pour héberger des amis calédoniens coincés à Sydney. "Moi je tiens à garder l’anonymat parce que les nouvelles que je reçois ne sont pas terribles", témoigne son ami, que nous appellerons donc Gaëtan. "Moi j’ai mes enfants et mes entreprises là-bas, explique-t-il pour justifier sa prudence. J'étais en transit à Sydney, et je me retrouve bloqué ici comme des centaines d’autres personnes. Notre situation est sans doute moins dramatique que celle des Calédoniens mais pour certains, elle va commencer à devenir difficile", assure-t-il.

"Notre façon à nous de pouvoir faire quelque chose"

Beaucoup sont effectivement confrontés à des frais imprévus, d’autres arrivent à court de médicaments ou tout simplement, ne parlent pas anglais. Ils peuvent toutefois compter sur le soutien de la communauté calédonienne en Australie. Marie n’a pas hésité à les héberger ou à les assister dans leurs démarches. Audrey administre le groupe des Calédoniens en Australie sur Facebook et n'a jamais reçu autant de messages. "Je dois avouer que je suis un peu dépassée par l’ampleur des demandes. Je voyais bien qu’il y avait un besoin mais je ne m'attendais pas à cela", confie-t-elle. Audrey a d’ailleurs pris sa journée pour se consacrer pleinement à cette tâche. Comme un moyen aussi, de surmonter un sentiment d’impuissance.

"On est tous des témoins impuissants, on est tous un peu sur les nerfs. On suit de très près ce qui se passe par rapport à la famille en Nouvelle-Calédonie. C’est un peu notre façon à nous de pouvoir faire quelque chose." Audrey, administratrice du groupe Facebook des Calédoniens en Australie à franceinfo

La même énergie anime Marie, qui ne dort plus depuis le début des émeutes. "Cela fait maintenant trois nuits blanches. C’est très compliqué, on aimerait revoir la paix parce que notre Caillou c’est quand même très précieux, c'est l’île la plus proche du paradis, malheureusement aujourd’hui, nous vivons plutôt l’enfer."

Le purgatoire pourrait durer longtemps pour les Calédoniens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils redoutent que les vols vers Nouméa ne reprennent pas avant la levée de l’état d’urgence.