Crise en Nouvelle-Calédonie : le Sénat unanime pour reporter les élections provinciales, avant un vote de l'Assemblée

Le Parlement s'est ressaisi du sensible dossier calédonien. Le Sénat a voté unanimement en faveur d'un report des élections provinciales de l'archipel, mercredi 23 octobre. Plongée dans une crise profonde depuis le printemps, la Nouvelle-Calédonie s'apprête donc à obtenir un délai d'un an pour préparer sereinement le renouvellement des assemblées de ses provinces et de son Congrès, qui devait initialement se tenir avant le 15 décembre 2024. Crucial dans un territoire où les provinces exercent de nombreuses compétences, ce scrutin, déjà reporté une première fois cette année, devra avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2025, selon la nouvelle date butoir retenue par le Sénat avec le soutien du gouvernement. L'Assemblée nationale se prononcera, elle, le 6 novembre.

"Nous sommes sur un point de bascule et il ne faut pas rater ce moment absolument important", a lancé le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet, de retour d'un déplacement sur le "Caillou". Ce délai doit permettre de "donner à la Nouvelle-Calédonie un projet global qui l'inscrive dans son avenir", a-t-il insisté.

Un texte d'initiative socialiste

Pressé par le temps, le gouvernement n'a eu d'autre choix que de s'appuyer sur un texte d'opposition - d'initiative socialiste - pour faire aboutir ce report, un engagement du Premier ministre Michel Barnier lors de sa déclaration de politique générale. "Nous aurions pu retirer le texte, mais en conscience et en responsabilité, nous allons aider le gouvernement à mettre en œuvre une position qui est juste", a estimé le chef des sénateurs socialistes Patrick Kanner.