Nouvelle-Calédonie : "Cette mission de dialogue" doit être "les prémices du chemin vers un accord global", estime Arthur Delaporte

La "mission de dialogue" de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher en Nouvelle-Calédonie doit être "les prémices du chemin vers un accord global", estime, sur France Inter, samedi 9 novembre, Arthur Delaporte, député PS et co-rapporteur du texte sur le report des élections provinciales, adopté mercredi à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat se sont envolés, samedi, pour la Nouvelle-Calédonie pour une mission de concertation de quatre jours, six mois après le début du mouvement de contestation qui a fait 13 morts.

Arthur Delaporte souhaite "qu'il y ait des discussions sur le corps électoral" et "la manière dont il doit évoluer". Selon le socialiste, "tout le monde s'accorde à dire qu'il faut redéfinir les critères d'accès à cette citoyenneté calédonienne et c'est d'ailleurs l'enjeu de donner du temps au report des élections, parce que ça permet d'avoir un accord local, derrière potentiellement une réforme constitutionnelle", avant les élections qui ont été reportées à novembre 2025.