Vienne : des cambrioleurs dérobent 200 000 € de lingerie

C'est une nouvelle épreuve pour les ouvrières de la société de lingerie Indiscrète, dans la Vienne. Leur atelier et leur magasin ont été cambriolés dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 février. De la lingerie, mais aussi des pièces historiques ont été dérobées. Les 33 salariés sortaient tout juste la tête de l'eau, un an après la reprise de l'entreprise et les difficultés financières auxquelles la société avait dû faire face.

À Chauvigny, l'émotion est palpable. "C'est lamentable", constate Michel Gouzon, le PDG. Dans la boutique de son entreprise, il ne reste plus grand-chose sur les portants. Les cambrioleurs ont emporté tous les modèles de la dernière collection et les archives des dix dernières années. Ils se sont également servis dans l'atelier de confection. Ils sont rentrés par une fenêtre. La gendarmerie a passé les lieux au peigne fin pour découvrir l'identité des malfrats. "C'est à nouveau un coup de massue sur la tête, mais on va de nouveau redresser la barre et malheureusement, il y a toujours des personnes qui ne pensent pas au malheur traversé", regrette Béatrice Mongella, co-dirigeante d'Indiscrète.

