Fusillade à Poitiers : la traque du suspect se poursuit

Trois jours après la fusillade mortelle à Poitiers, jeudi 31 octobre, les enquêteurs sont toujours à la recherche du tireur présumé, un homme de 25 ans connu pour trafic de stupéfiants et impliqué dans une affaire de détention d'armes à Marseille.

Au lendemain de la mort du jeune Anis, des habitants sont venus déposer des fleurs sur les lieux du drame, dimanche 3 novembre, à Poitiers (Vienne). Ils ont aussi déposé des peluches pour rappeler que la victime, à peine sortie de l'enfance, n'avait que 15 ans. Les habitants du quartier ne cachent pas leurs sentiments d'incompréhension et de tristesse. "Je n'ai pas bien dormi cette nuit, je suis très traumatisée par ce qui vient d'arriver", confie une femme.

"Un moment douloureux pour tous"

"C'est un moment douloureux pour tous, mais on n'est pas surpris. Le quartier devient de plus en plus tendu", explique un autre habitant. Depuis trois jours, une compagnie de CRS occupe le terrain dans ce quartier. De leur côté, les enquêteurs sont toujours à la recherche du tireur présumé, un homme de 25 ans originaire de la région parisienne, connu pour trafic de stupéfiants et impliqué dans une affaire de détention d'armes à Marseille (Bouches-du-Rhône). L'individu était sous contrôle judiciaire.

