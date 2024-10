Les Fêtes de Bayonne changent de date pour 2025, afin de ne pas concurrencer celles de Mont-de-Marsan

Les Fêtes de Bayonne se dérouleront finalement du 9 au 13 juillet 2025, et non plus du 16 au 20 juillet, comme annoncé fin septembre, annoncent France Bleu Pays-Basque et France Bleu Gascogne. Les Fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan se dérouleront, elles, comme prévu du 16 au 20 juillet 2025.

: à lire aussi Festival Arte flamenco de Mont-de-Marsan : le plus beau concert du monde

Les deux maires se sont rencontrés, mercredi 16 octobre, pour se mettre d'accord sur les dates. Dans un communiqué commun, les maires expliquent qu'ils souhaitent un "apaisement" ainsi qu'une "pacification des deux manifestations qui rassemblent plusieurs milliers de personnes" et ne pas obliger les "acteurs et les festayres à faire des choix entre ces deux fêtes".

"Réduire l'affluence" et respecter "la tradition culturelle"

La ville de Bayonne réaffirme sa volonté de "réduire l'affluence des festayres présents durant cinq jours dans un centre historique particulièrement contraint du fait de sa trame urbaine" tout en évitant "le positionnement des fêtes le dernier week-end de juillet".

De son côté, la ville de Mont-de-Marsan se félicite du respect de "l’histoire et la tradition culturelle des fêtes patronales de la Madeleine" ainsi que du maintien des "fêtes à des dates les plus proches possibles de la Sainte-Marie-Madeleine, patronne de la Ville".

Dans un esprit de dialogue, les deux villes ont anticipé les prochaines fêtes en 2026. Pour cette année, les Fêtes de Bayonne auront lieu du 15 au 19 juillet et celles de Mont-de-Marsan du 22 au 26 juillet 2026. Les deux municipalités expliquent avoir adapté "leur calendrier respectif en conséquence".