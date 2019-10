Proposition de loi sur le port du voile en sortie scolaire : Samia Ghali demande son retrait, Bruno Retailleau refuse

Au lendemain de l'attaque à la mosquée de Bayonne, la sénatrice avait appellé Bruno Retailleau à retirer sa proposition de loi, qu'elle juge "stigmatisante", avant qu'elle ne soit examinée au Sénat. Le sénateur de la Vendée estime lui que "le débat peut et doit se passer en toute sérénité au parlement".

La sénatrice des Bouches-du-Rhône Samia Ghali, qui appartient au groupe socialiste et républicain, a appelé mardi 29 octobre sur franceinfo le sénateur LR Bruno Retailleau à retirer sa proposition de loi sur le port du voile en sortie scolaire qui doit être examiné mardi après-midi au Sénat, au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne qui a fait deux blessés graves.

Bruno Retailleau a encore le temps de retirer sa proposition de loi, et je pense que s'il faisait ce geste-là, ce serait un geste de sagesse.Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhônesur franceinfo

La maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille juge cette proposition de loi "dangereuse, haineuse", et "stigmatisante". "Le Sénat, c'est aussi la République, et la République doit être le juge de paix", a-t-elle affirmé. La Sénatrice dénonce le débat sur le port du voile."Ce débat ne mène à rien, il est stérile, juge Samia Ghali, il ne fait que montrer du doigt, stigmatiser, il montre que la France rejette une partie d'elle-même. Ce n'est pas ça la France, la France doit être une et indivisible".

"Le débat peut et doit se passer en toute sérénité au parlement" lui répond Bruno Retailleau

Sur Twitter, le président du groupe Les Républicains au Sénat répond à la sénatrice. Le sénateur de la Vendée refuse de retirer sa propisition de loi car selon lui, "le débat peut et doit se passer en toute sérénité au parlement. Sinon il aura lieu dans la rue avec le risque de violences que cela comporte".