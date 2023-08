Haute-Vienne : les urgences de Limoges saturées

L'hôpital est un secteur en crise. Élisabeth Borne est en visite au CHU de Rouen ce jeudi 31 août. Dans de nombreux établissements, les urgences sont saturées comme à Limoges (Haute-Vienne).

Ils ne savent plus comment le dire, ni comment se faire entendre. Les infirmiers du CHU de Limoges (Haute-Vienne) sont venus exprimer leur désarroi au micro de France 3. "Les choses, elles changent pendant 24 heures, une fois que vous êtes venus. Puis après dans la semaine qui suit, on revient à la situation antérieure", précise un infirmier. Les conditions de soins continuent de se dégrader. La situation n’a pas évolué depuis mars 2022 dans le CHU de la ville. "On ne peut pas admettre qu’un patient reste 5/6 jours sur un brancard sans voir la lumière du jour", poursuit un autre infirmier.



Manque de lits

Un patient qui sort quelques minutes fumer une cigarette est aux urgences depuis deux jours. "Ils sont pleins. Il y a du monde, donc il faut patienter", avance-t-il. Les raisons de cet engorgement sont dues à la fermeture ponctuelle des urgences de Saint-Junien et surtout des fermetures de lits fréquentes. "On constate qu’on a besoin de lits supplémentaires sur des activités de la filière gériatrique. On travaille pour s’ajuster aux besoins", souligne Jean-Christophe Rousseau, directeur général adjoint du CHU.